Инсинье: "В Италии Роналду не сможет выигрывать матчи в одиночку"

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье прокомментировал трансфер Криштиану Роналду в "Ювентус".

"Добро пожаловать, Роналду. Мне любопытно, как он адаптируется в нашей лиге. Он не сможет выигрывать матчи в одиночку.

Лично я предпочитаю Месси и то, что он представляет в футболе. Но талант португальца не обсуждается. Он выиграл пять "Золотых мячей" – это что-то значит. Итальянская защита очень сильна, хотя в матчах против "Ювентуса" он доказывал, что является феноменальным. Посмотрим, что будет в более длительном турнире.

Может быть, он будет беречь себя для Лиги чемпионов, которая является его целью. Два года назад в 1/8 финала в матчах против нас он не забивал. Мы надеемся повторить это", - сказал он.

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