Инсинье в скором времени подпишет новый контракт с "Наполи"

Теги наполилоренцо инсинье

Инсинье в скором времени подпишет новый контракт с "Наполи"

Форвард Лоренцо Инсинье подпишет новый контракт с "Наполи". Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, стороны в ближайшее время заключат новое соглашение сотрудничества. Нынешний контракт футболиста с "Наполи" рассчитан до 2022 года.

Ожидается, что 28-летний нападающий подпишет трехлетнее соглашение.

Инсинье играет в "Наполи" с 2009 года. В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 25 матчах Серии А.

Не пропустите: "Челси" возобновил интерес к нападающему "Наполи"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Betting Insider: Хавбек "Крыльев Советов" Зиньковский станет игроком "Зенита"

Betting Insider: Хавбек "Крыльев Советов" Зиньковский станет игроком "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов