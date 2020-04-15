Инсинье в скором времени подпишет новый контракт с "Наполи"
Форвард Лоренцо Инсинье подпишет новый контракт с "Наполи". Об этом сообщает Calciomercato.
По данным источника, стороны в ближайшее время заключат новое соглашение сотрудничества. Нынешний контракт футболиста с "Наполи" рассчитан до 2022 года.
Ожидается, что 28-летний нападающий подпишет трехлетнее соглашение.
Инсинье играет в "Наполи" с 2009 года. В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 25 матчах Серии А.
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|26
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|4
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|Рома
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|6
|Наполи
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|Хеллас Верона
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|Парма
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|Болонья
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|25
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