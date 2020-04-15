Инсинье в скором времени подпишет новый контракт с "Наполи"

Форвард Лоренцо Инсинье подпишет новый контракт с "Наполи". Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, стороны в ближайшее время заключат новое соглашение сотрудничества. Нынешний контракт футболиста с "Наполи" рассчитан до 2022 года.

Ожидается, что 28-летний нападающий подпишет трехлетнее соглашение.

Инсинье играет в "Наполи" с 2009 года. В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 25 матчах Серии А.

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