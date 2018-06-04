Инсинье вошёл в историю итальянского футбола

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Инсинье вошёл в историю итальянского футбола

Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье начал товарищеский матч между сборными Италии и Нидерландов с капитанской повязкой на руке.

Таким образом, лидер неаполитанцев вошёл в историю итальянского футбола.

Дело в том, что Инсинье стал первым игроком в истории "Наполи", получившим статус капитана в "Скуадре Адзурре".

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