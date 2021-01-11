Инсинье вошёл в топ-7 бомбардиров "Наполи" в Серии А

Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье поразил ворота "Удинезе" в матче 17-го тура чемпионата Италии.

Для капитана неаполитанцев это 73-й гол в составе команды в рамках Серии А.

По этому показателю Инсинье теперь занимает седьмое место в истории клуба.

На шестой строчке среди лучших бомбардиров "Наполи" в чемпионате располагается Эдинсон Кавани (78), рекордсменом является Аттила Салюстро (106).

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