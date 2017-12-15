Инсинье восстановился после травмы

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Инсинье восстановился после травмы

Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье покинул клубный лазарет и вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 26-летний футболист сможет принять участие в матче 17-го тура Серии А против "Торино", который состоится в субботу.

В этом сезоне Инсинье сыграл за "Наполи" 22 матча, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

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