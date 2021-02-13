Инсинье забил юбилейный гол за "Наполи" и приблизился к Марадоне

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Инсинье забил юбилейный гол за "Наполи" и приблизился к Марадоне

Аргентинский нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье в матче 22-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" забил свой 100-й гол в составе неаполитанского клуба.

Таким образом, 29-летний форвард стал седьмым игроком в истории "Наполи", кому удалось забить не менее 100 голов за команду.

Больше Инсинье за "Наполи" забивали только Антонио Вояк (103), Эдинсон Кавани (104), Аттила Саллустро (108), Диего Марадона (115), Марек Хамшик (121) и Дрис Мертенс (130).

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