Инсинье забил юбилейный гол за "Наполи" и приблизился к Марадоне
Аргентинский нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье в матче 22-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" забил свой 100-й гол в составе неаполитанского клуба.
Таким образом, 29-летний форвард стал седьмым игроком в истории "Наполи", кому удалось забить не менее 100 голов за команду.
Больше Инсинье за "Наполи" забивали только Антонио Вояк (103), Эдинсон Кавани (104), Аттила Саллустро (108), Диего Марадона (115), Марек Хамшик (121) и Дрис Мертенс (130).
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"Ливерпуль" впервые при Клоппе проиграл 3 матча АПЛ подряд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17