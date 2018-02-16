Инспекторам УЕФА угрожают из-за расследования в отношении "Шкендербеу"

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Инспекторам УЕФА угрожают из-за расследования в отношении "Шкендербеу"

Дисциплинарным инспекторам УЕФА угрожают из-за расследования в отношении "Шкендербеу", сообщает официальный сайт организации.

Представители Союза европейских футбольных ассоциаций получали анонимные письма с угрозой смерти. В связи с этим, они обратились в полицию.

Напомним, что УЕФА расследует возможное участие "Шкендербеу" в договорных матчах. Албанскому клубу грозит штраф и отстранение от еврокубков на десять лет. | http://soccernews.ru

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