Дисциплинарным инспекторам УЕФА угрожают из-за расследования в отношении "Шкендербеу", сообщает официальный сайт организации.

Представители Союза европейских футбольных ассоциаций получали анонимные письма с угрозой смерти. В связи с этим, они обратились в полицию.

Напомним, что УЕФА расследует возможное участие "Шкендербеу" в договорных матчах. Албанскому клубу грозит штраф и отстранение от еврокубков на десять лет. | http://soccernews.ru