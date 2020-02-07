Инспекторы УЕФА присвоили Санкт-Петербургу наивысшую степень готовности к Евро-2020
В УЕФА очень довольны готовностью Санкт-Петербурга к проведению матчей финального турнира Евро-2020.
"Представители УЕФА довольны качеством подготовки города, дали нам зелёную, наивысшую степень готовности. Мы, конечно, этому тоже бесконечно рады. Пристальное внимание, как обычно, уделяем обеспечению безопасности при проведении такого крупного мероприятия", - сказала главный специалист Комитета по физической культуре и спорту Администрации Санкт-Петербурга Евгения Лапина.
Напомним, что в северной столице России пройдут четыре матча континентального первенства - три встречи группового этапа и одна четвертьфинальная игра.
Ранее Петербург принимал поединки Кубка Конфедераций-2017 и Чемпионата Мира-2018. В 2021 году на стадионе "Газпром Арена" состоится финал Лиги Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15