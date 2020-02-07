Инспекторы УЕФА присвоили Санкт-Петербургу наивысшую степень готовности к Евро-2020

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Инспекторы УЕФА присвоили Санкт-Петербургу наивысшую степень готовности к Евро-2020

В УЕФА очень довольны готовностью Санкт-Петербурга к проведению матчей финального турнира Евро-2020.

"Представители УЕФА довольны качеством подготовки города, дали нам зелёную, наивысшую степень готовности. Мы, конечно, этому тоже бесконечно рады. Пристальное внимание, как обычно, уделяем обеспечению безопасности при проведении такого крупного мероприятия", - сказала главный специалист Комитета по физической культуре и спорту Администрации Санкт-Петербурга Евгения Лапина.

Напомним, что в северной столице России пройдут четыре матча континентального первенства - три встречи группового этапа и одна четвертьфинальная игра.

Ранее Петербург принимал поединки Кубка Конфедераций-2017 и Чемпионата Мира-2018. В 2021 году на стадионе "Газпром Арена" состоится финал Лиги Чемпионов.

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