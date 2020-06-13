Инстаграм-аккаунт Евро-2020 в Санкт-Петербурге потроллил Месси

Капитан "Барселоны" Лионель Месси опубликовал в инстаграме фотографию, на которой он вместе с одноклубниками добирается на матч с "Мальоркой".

В комментариях к посту аккаунт Евро-2020 в Санкт-Петербурге пошутил, написав: "За проезд передаём, парни!".

Матч "Мальорка" - "Барселона" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

32-летний Месси в текущем сезоне забил 24 гола и сделал 16 ассистов в 31 поединке в составе "сине-гранатовых".

Не пропустите: Стоичков: "Готов отдать свою "Золотую бутсу", чтобы Месси стал чемпионом мира". | http://soccernews.ru