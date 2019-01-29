Инстаграм украинского новичка "Зенита" засыпали гневными комментариями

Теги ярослав ракицкийзенит санкт-петербургшахтер донецк

Инстаграм украинского новичка "Зенита" засыпали гневными комментариями

Некоторые украинские болельщики очень недовольны переходом игрока сборной Украины Ярослава Ракицкого из "Шахтера" в "Зенит".

Инстаграм футболиста и его жены засыпали гневными комментариями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@rakitskyy_official ➡️ @zenit_spb Добро пожаловать! Welcome! #44

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 лет своей жизни я посвятил ФК Шахтер. Начиная с интерната, в который я пришёл в 12 лет и до основного состава. Я горжусь этим и благодарю Шахтер за то, что дал возможность реализовать мою самую большую мечту! Спасибо большое болельщикам, которые были со мной на протяжении всех этих лет и которые со мной сейчас. Благодарю за то, что вы были и остаётесь настоящими болельщиками футбола. Благодарю мою семью за истинную поддержку и любовь! Моя безмерная благодарность П.В. Дулиновому, Ю.А. Беличенко, И.И. Леонову, В.И. Яремченко, Мирче Луческу за веру и доверие. Президент Ринат Леонидович Ахметов, таких президентов как Вы больше нет. Спасибо Вам за все!

Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

Оскорбления были подобного рода: "Меняй гражданство!", "Все, тебе сборной не видать, езжай в свою Россию", "Принимайте крысу в стаю", "Был пацан и нет пацана".

Напомним, сегодня "Зенит" объявил о подписании украинского игрока на 3,5 года.

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