Инстаграм украинского новичка "Зенита" засыпали гневными комментариями
Некоторые украинские болельщики очень недовольны переходом игрока сборной Украины Ярослава Ракицкого из "Шахтера" в "Зенит".
Инстаграм футболиста и его жены засыпали гневными комментариями.
17 лет своей жизни я посвятил ФК Шахтер. Начиная с интерната, в который я пришёл в 12 лет и до основного состава. Я горжусь этим и благодарю Шахтер за то, что дал возможность реализовать мою самую большую мечту! Спасибо большое болельщикам, которые были со мной на протяжении всех этих лет и которые со мной сейчас. Благодарю за то, что вы были и остаётесь настоящими болельщиками футбола. Благодарю мою семью за истинную поддержку и любовь! Моя безмерная благодарность П.В. Дулиновому, Ю.А. Беличенко, И.И. Леонову, В.И. Яремченко, Мирче Луческу за веру и доверие. Президент Ринат Леонидович Ахметов, таких президентов как Вы больше нет. Спасибо Вам за все!
Оскорбления были подобного рода: "Меняй гражданство!", "Все, тебе сборной не видать, езжай в свою Россию", "Принимайте крысу в стаю", "Был пацан и нет пацана".
Напомним, сегодня "Зенит" объявил о подписании украинского игрока на 3,5 года.
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