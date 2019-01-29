Инстаграм украинского новичка "Зенита" засыпали гневными комментариями

Некоторые украинские болельщики очень недовольны переходом игрока сборной Украины Ярослава Ракицкого из "Шахтера" в "Зенит".

Инстаграм футболиста и его жены засыпали гневными комментариями.

Оскорбления были подобного рода: "Меняй гражданство!", "Все, тебе сборной не видать, езжай в свою Россию", "Принимайте крысу в стаю", "Был пацан и нет пацана".

Напомним, сегодня "Зенит" объявил о подписании украинского игрока на 3,5 года.

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