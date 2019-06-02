"Инстаграм" заблокировал страницу Волански, которая выбежала на поле в финале Лиги Чемпионов

Администрация "Инстаграм" приняла решение заблокировать страницу Кинси Волански.

Напомним, что вчера модель в одном купальнике выбежала на поле, где проходил финальный поединок Лиги Чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" (0:2).

Ни Волански, ни администрация сайта пока не давали официальных комментариев.

Отметим, что из-за этой сумасшедшей выходки количество подписчиков Волански возросло на два миллиона человек.

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