"Инстаграм" заблокировал страницу Волански, которая выбежала на поле в финале Лиги Чемпионов
Администрация "Инстаграм" приняла решение заблокировать страницу Кинси Волански.
Напомним, что вчера модель в одном купальнике выбежала на поле, где проходил финальный поединок Лиги Чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" (0:2).
Ни Волански, ни администрация сайта пока не давали официальных комментариев.
Отметим, что из-за этой сумасшедшей выходки количество подписчиков Волански возросло на два миллиона человек.
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