Инструкция по издевательству: "Манчестер Сити" уничтожил "Саутгемптон" на "Этихаде"

"Манчестер Сити" воодушевлен взаимной потерей очков "Ливерпулем" и "Арсеналом", что означало единоличное первое место в английской Премьер-лиге после 11 туров в случае победы над "Саутгемптоном". Никто не сомневался, что "горожане" этот матч выиграют, при этом крупно, ведь "святые" не просто не могут пробиться в первую "пятнадцатку" АПЛ, имея в активе лишь одну победу, а и не забивает уже 6 туров кряду. Соответственно, ничего, кроме легкой прогулки, эта встреча для подопечных Гвардиолы принести не могла.

Подобные утверждения начали оправдываться уже на первых минутах, когда "Сити" быстренько забрал игровой снаряд в свои ноги и начал плести паутину комбинаций возле чужих ворот. Быстрые перемещения мяча возле чужой штрафной дало первые результаты на 6 минуте. Давид Сильва после длинного розыгрыша отдал игровой снаряд на левый край штрафной площади, где его подхватил Сане и прострелил на ворота в направлении Стерлинга. До англичанина "ядро" не долетело, зато ударилось об ногу защитника "Саутгемптона" Уэсли Худта и залетел точно под перекладину ворот МакКарти – 1:0.

Ровно через 6 минут вратарю "сотона" пришлось вынимать мяч из сетки во второй раз. Бернардо Силва пробежался по правому флангу, отправил игровой снаряд в штрафную на Стерлинга, тот издевательски собрал на себе сразу четырех соперников, добежал до лицевой линии и отправил пас в центр вратарской площади, где проворней всех оказался Серхио Агуэро и с нескольких метров забил свой 150-ый гол в английской Премьер-лиги – 2:0.

Так получилось, что в начале матча "Манчестер Сити" забивал свои голы с интервалом в 6 минут. Третий мяч не нарушил данную традицию. Очередные кружева комбинаций "горожан" встретили с мячом Стерлинга на правом краю чужой штрафной, оттуда последовала подача в центр, мяч перелетел всех и приземлился на ногу никем не прикрытого Давида Сильвы. Испанец не стал думать слишком долго и вторым касанием мощным ударом отправил снаряд в ближнюю "девятку". Вратарь "Саутгемптона" даже не сделал вид, что он пытается парировать этот мяч – 3:0.

В средине первого тайма подопечные Марка Хьюза начали пользоваться некой расслабленностью игроков "Манчестер Сити" и периодически доходили до ворот Эдерсона. Один из таких подходов закончился плачевно. На 30 минуте партнеры разрезным пасом отправили Данни Ингза в чужую штрафную, вратарь перехватывал эту передачу, но не успел спрятать руки и завалил форварда – судья мгновенно указал на одиннадцатиметровую отметку. К мячу подошел сам виновник эпизода и пробив в противоположный угол к тому, в который прыгнул Эдерсон – 3:1.

К перерыву футболисты из Манчестера успели восстановить статус-кво. Серхио Агуэро поборолся с Седриком Соарешом возле лицевой линии, отвоевал мяч внутри чужой штрафной площади и быстро пустил его на дальнюю штангу, где Стерлинг сначала невольно сотворил отличный финт, не попав по мячу первым касанием, а через мгновение сместился немного в центр и с семи метров легко пробил голкипера "святых" – 4:1.

В начале второго тайма две очень хорошие возможности немного отыграть разрыв в счете упустил Данни Ингс. На 49 минуте форвард "святых" воспользовался ошибкой Эдерсона, который отбил мяч перед собой после выстрела Уорд-Прауса, вырвался на добивание, но выстрелил прямо в голкипера. А через 7 минут Ингс замыкал подачу с углового на ближней штанге, но Эдерсон отбил мяч у самой линии ворот. Стоит сказать, что подобные выпады "святых" никак не влияли на стиль игры "Манчестер Сити", который и дальше перекатывал мяч возле чужих ворот, а на 63 минуте даже попал в штангу – Сане решил пробить в дальний угол из-за пределов штрафной и почти попал. Но "почти" не считается для пятого гола.

Но пятый гол тоже не заставил себя ждать. На 67 минуте футболисты "Манчестер Сити" разыграли невообразимую комбинацию на чужой половине поля, Агуэро прорвался к линии штрафной, запустил Стерлинга на ударную позицию, тот решил не тратить момент и пробил точно между ног голкипера, оформив дубль – 5:1.

В концовке встречи "Саутгемптон" усилиями Шейна Лонга мог забить второй гол, но нападающему с южных берегов Англии не повезло. "Манчестер Сити" тоже особо не рвал жили. Получилась стандартная ситуация из разряда "одни не хотят – другие не могут". Но даже в таких обстоятельствах "Сити" отгрузил гол своим соперникам. Сане получил мяч на линии штрафной от Стерлинга, качнул защитника и сильно пробил в ближний угол. МакКарти тянулся за мячом, но не достал. В итоге "горожане" разорвали святых на своем стадионе и вышли на единоличное первое место в английской Премьер-лиги.

"Манчестер Сити" – "Саутгемптон" – 6:1

Голы: Худт, 6 (автогол) – 1:0; Агуэро, 12 – 2:0; Д. Сильва, 18 – 3:0; Ингс, 30 (пен.) – 3:1; Стерлинг, 45+2 – 4:1; Стерлинг, 67 – 5:1; Сане, 90+2 – 6:1

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уолкер, Стоунз (Компани, 68), Ляпорт, Менди – Фернандиньо (Делф, 79), Д. Сильва, Б. Силва (Фоден, 72) – Стерлинг, Сане, Агуэро.

"Саутгемптон": МакКарти – Соареш, Стивенс, Худт, Бертранд –Хьойберг, Уорд-Праус (Обафеми, 74), Лемина – Редмонд (Эльюнусси 74), Лонг, Ингс (Амстронг, 82).

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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