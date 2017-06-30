Инсуа стал игроком "Шальке"

"Шальке" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Депортиво" Пабло Инсуа.

Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. 23-летний испанец заключил с "кобальтовыми" контракт до лета 2021 года.

Стоит отметить, что последние два сезона Инсуа провёл на правах аренды в "Леганесе", за этот период он сыграл 68 матчей и забил 2 гола.

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