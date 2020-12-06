Интенсивный прессинг Нагельсманна показал все проблемы в обороне "Баварии": разбираем главный матч тура в Бундеслиге

Дортмунд продолжил терять очки, в очередном туре команда Фавра не справилась с "Айнтрахтом", поэтому "Бавария" и Лейпциг подошли к очной встрече в статусе лидеров Бундеслиги. "Быки" за 4 предыдущих матча в Мюнхене не забили ни одного гола, хотя положительная динамика намечалась – 3:0, 2:0, 1:0, 0:0. "Бавария" была фаворитом встречи, ведь Ганси Флик, в отличие от Юлиана Нагельсманна, заранее решил все задачи в Лиге Чемпионов и мог вывести в приоритет битву за вершину Бундеслиги. Команды очень активно начали матч и сцепились в интенсивном футболе. Прекрасно работал прессинг "Лейпцига" в центре поля, благодаря которому возникли ранние моменты у ворот Нойера. Забитцер выстрелил в перекладину, дважды на оперативный простор вырывался Нкунку: сначала помешал рикошет, затем Кристоф немного недокрутил в "девятку".

"РБ Лейпциг" все же конвертировал свои контратаки в гол и открыл счет. Гости отобрали мяч у своей штрафной, две вертикальные передачи от Айдара и Форсберга, ошибка Боатенга – и Нкунку обыгрывает Нойера, чтобы пробить по пустым воротам! Справедливый итог стартового отрезка, в течение которого "Баварии" не удавалось доводить свои комбинации до ударов (с фирменной пушкой Павара справился голкипер), а оборона проваливалась. Беды мюнхенцев продолжились с травмой Мартинеса. Тренерский штаб принял рискованное решение и выпустил вместо него 17-летнего Мусиалу. А уже через 5 минут юный Джамал сравнял счет роскошным дальним ударом в противоположный угол, воспользовавшись свободным пространством в опорной зоне "Лейпцига"! Бавария вскоре вышла вперед, когда Мусиала, Левандовски и Коман серией хитрых передач вперед создали прекрасный момент для Мюллера. Томасу оставалось всего лишь переиграть Гулачи. Однако преимущество "Ротэн" не продержалась и двух минут. Алаба и Зюле ошиблись в защите, а Айдара и Клюйверт организовали гол. Джастин впервые отличился за "Лейпциг" в Бундеслиге!

Качели продолжились сразу после перерыва. "Быки" оперативно забили третий гол. Анхелиньо слева выложил идеальную передачу на голову Форсберг, а того центрбеки потеряли во вратарской площадке. Швед в упор расстрелял Нойера. Катастрофический провал обороны "Баварии"! "Красные" установили тотальный контроль над мячом, а Лейпциг действовал осторожнее, защищаясь плотным средним блоком. Хозяева перепасовывались, но до голевых моментов дело не доходило. Отыграться удалось лишь за 15 минут до конца основного времени, когда мюнхенцы растянули структуру соперника, изолировали Комана справа и насытили штрафную под подачу – Мюллер замкнул навес. Тренеры усиливали игру заменами, но вырвать победу никому не удалось. Концовка встречи была за хозяевами, они активно наседали на ворота, однако не поставили перед Гулачи по-настоящему сложную задачу. Матч завершился бешеной ничьей – 3:3! "Бавария" набрала 23 очка и сохранила лидерство в Бундеслиге. "РБ Лейпциг" с 21 баллом идет вторым.

Нагельсманн – большой молодец, Бундеслига зажигает

Очередной топ-матч в Германии подарил яркое шоу. "Бавария" этой осенью дважды перестреляла Дортмунд в равных поединках благодаря классу исполнителей, но с "Лейпцигом" такое не прошло. Юлиан Нагельсманн снова отобрал очки у "Баварии", а "быки" наконец забили на "Альянц-Арене". Справедливый итог? В полной мере. "Лейпциг" воспользовался слабыми сторонами "Баварии". Пожалуй, уже все знают, что это высокая линия обороны с медленными защитниками (возрастной Боатенг, неповоротливый Зюле). "Два гола мы забили, как и планировали. Первый – использовали пространство за спиной защиты "Баварии". Третий – с использованием ширины на фланге, потому что мы знали, что в таких ситуациях они защищаются узко", – сказал после игры Нагельсманн. Добавьте к этому агрессивный слаженный прессинг в центре поля – вот и залог успеха. Саксонцы насытили полузащиту тремя работоспособного хавбеками (Айдара, Адамс, Забитцер), а "Бавария" потеряла Киммиха – без него проходить такой прессинг крайне трудно. Мюнхенцы теряли мяч в центре, а задняя линия не успевала страховать. Как следствие – 4 острые контрвыпады за первые 20 минут. Нагельсманн подстроился под "Баварию", но не играл по ее нотам. Анхелиньо, который обычно львиную часть матча проводит на чужой половине, сегодня сохранял низкую позицию, а когда едва ли не единственный раз подключился в атаку – партнеры создали испанцу идеальную позицию для навеса на голову Форсберга. Неожиданное появление Эмиля в роли центрфорварда также сработало. Швед провел прекрасный поединок, дополнив значительный объем работы голом и ассистом. И еще одно! "Лейпциг" традиционно страдает на стандартах у своих ворот, а тут "Бавария" подала 10 угловых, но только два из них завершились ударами.

Флик все сделал правильно, но футболисты подвели

Если один тренер молодец и все прочитал, то другого, видимо, нужно критиковать? Отнюдь. Ганси Флик построил мощную команду, которая выиграла в этом году все турниры. Высокая линия обороны – это необходимая жертва, чтобы механизм работал настолько хорошо. Время от времени случаться провалы – и тренер на это согласен. Просто вчера ошибок было слишком много и они были слишком грубыми (как в третьем пропущенном голе). Зюле и Боатенг провалили матч. Жерома держат на поле ради роскошных передач из глубины, но в этот вечер не шли и они (40% точности). К Зюле тренерский штаб имел претензии по самоотдаче. Алаба вынужденно вернулся на фланг (Дэвис и Эрнандес не готовы) и сыграл так, будто впервые в жизни получил роль фулбэка. Если сам Дэвид в центре страхует фланговых партнеров, когда те задерживаются в атаке, то его страховать некому было. Кипер-свипер Нойер половину касаний мяча сделал за пределами штрафной, но ошибался даже он.

Полузащита осиротел без незаменимого Киммиха. Мартинес не тянет интенсивность уровня топ-матчей, а Горетцка нужен выше, а не в опорной зоне. Испанец получил травму, а Флик вместо того, чтобы выпустить нового опорника Року, ввел в игру 17-летнего атакующего хавбека Мусиалу, чтобы лучше преодолевать прессинг "Лейпцига". Результат – Джамал принял участие во всех голевых атаках и забил красивый гол. Англичанин фантастический на мяче. Смелость, мастерство, видение поля, чувство партнеров. Сходит настоящая звездочка. Флик доверяет молодежи! Давно тренеры "Баварии" не интегрировали юношей так смело в первую команду (в конце встречи вместо Боатенга вышел американский тинейджер Крис Ричардс). Флик – заложник обстоятельств. Ганси показал, что его футбол способен быть самым мощным в Европе, но травмы и потеря формы некоторыми игроками вносят коррективы. Первое и главное – выздоровление Киммиха. Далее – восстановление Дэвиса и Эрнандеса. Еще дальше – адаптация Роки и Ньянзу. А также приобретение солидного правого защитника, чтобы можно было использовать Павара в центре. И это уже будет не медленная оборона, для которой каждый заброс за спину превращается в пожар. А полузащита будет устойчивой к прессингу и не будет подставлять защитников потерями.