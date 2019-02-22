"Интер" анонсировал скорый трансфер игрока "Атлетико"

Защитник "Атлетико" Диего Годин судя по всему продолжит карьеру в "Интере".

По словам генерального директора "нерадзурри" Джузеппе Маротты, клуб значительно продвинулся в переговорах по игроку и в ближайшее время о переходе может быть объявлено официально.

Напомним, что соглашение Година с "Атлетико" истекает по окончании сезона и он достанется "Интеру" в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что "Интер" предлагает 32-летнему уругвайцу двухлетний контракт с зарплатой в 6 миллионов евро за сезон.

Годин выступает за "Атлетико" с 2010 года. В этом сезоне он провел 27 игр, в которых отметился 3 голами и 2 ассистами.

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