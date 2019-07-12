"Интер" арендовал Бареллу

Хавбек "Кальяри" Николо Барелла на правах аренды перебрался в "Интер".

Как сообщает официальный сайт клуба, арендное соглашение рассчитано до следующего лета. После чего "нерадзурри" выкупит футболиста за 45 миллионов евро и подпишет с ним пятилетний контракт.

Барелла выступал за "Кальяри" с 2014 года. В прошлом сезоне на его счету один забитый мяч и четыре ассиста в 38 играх.

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