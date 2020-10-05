"Интер" арендовал экс-защитника "Манчестер Юнайтед" Дармиана

Миланский "Интер" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Пармы" Маттео Дармиана.

"Нерадзурри" арендовали 30-летнего футболиста с обязательством последующего выкупа.

Летом 2021 года "Интер" заплатит за бывшего фулбека "Манчестер Юнайтед" 2,5 миллиона евро.

За "Парму" Дармиан выступал с сентября 2019 года, сыграл 37 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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