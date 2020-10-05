"Интер" арендовал экс-защитника "Манчестер Юнайтед" Дармиана

1 Теги интер миланпармаматтео дармиантрансферы

"Интер" арендовал экс-защитника "Манчестер Юнайтед" Дармиана

Миланский "Интер" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Пармы" Маттео Дармиана.

"Нерадзурри" арендовали 30-летнего футболиста с обязательством последующего выкупа.

Летом 2021 года "Интер" заплатит за бывшего фулбека "Манчестер Юнайтед" 2,5 миллиона евро.

За "Парму" Дармиан выступал с сентября 2019 года, сыграл 37 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Трансфер Шкриньяра из "Интера" в "Тоттенхэм" на грани срыва. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

aladinaanastasiya

Любишь Секс. Найти новых секс партнеров теперь легко: Регистрируйся и ищи партера на своем районе или по интересам, все анонимно и бесплатно, просто попробуй----- http://bit.do/mirx

Ответить

главное

"Барселона" опубликовала финансовый отчет по итогам сезона-2019/20

"Барселона" опубликовала финансовый отчет по итогам сезона-2019/20

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов