"Интер" арендует Бареллу с правом выкупа

Теги интер миланниколо бареллакальяритрансферы

"Интер" арендует Бареллу с правом выкупа

"Интер" в шаге от подписания хавбека "Кальяри" Николо Бареллы.

Как сообщает Sky Sport Italia, 22-летний итальянец перейдет в стан "нерадзурри" на правах аренды с возможностью выкупа за 45 миллионов евро. Отмечается, что сумма трансфера может увеличиться на 5 миллионов за счет бонусов.

В ближайшее время Барелла пройдет медобследование и заключит контракт с клубом.

В прошлом сезоне на счету Бареллы один гол и четыре результативные передачи в 38 играх.

Читайте также: "Интер" не будет покупать Джеко. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" перевела "Атлетико" деньги за трансфер Гризманна

"Барселона" перевела "Атлетико" деньги за трансфер Гризманна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов