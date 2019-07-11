"Интер" арендует Бареллу с правом выкупа

"Интер" в шаге от подписания хавбека "Кальяри" Николо Бареллы.

Как сообщает Sky Sport Italia, 22-летний итальянец перейдет в стан "нерадзурри" на правах аренды с возможностью выкупа за 45 миллионов евро. Отмечается, что сумма трансфера может увеличиться на 5 миллионов за счет бонусов.

В ближайшее время Барелла пройдет медобследование и заключит контракт с клубом.

В прошлом сезоне на счету Бареллы один гол и четыре результативные передачи в 38 играх.

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