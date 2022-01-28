"Интер" арендует экс-форварда "Локомотива"

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"Интер" арендует экс-форварда "Локомотива"

Фото: инстаграм жены Кайседо\Автор неизвестен

Форвард "Дженоа" Фелипе Кайседо перейдет в миланский "Интер" на правах аренды. Соглашение между сторонами уже достигнуто, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, эта аренда обойдется миланскому клубу в 800 тысяч евро. 28 января нападающий должен пройти медицинское обследование для "нерадзурри".

Ранее он выступал за московский "Локомотив".

В нынешнем сезоне Кайседо сыграл в 8 матчах Серии А, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

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