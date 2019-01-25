"Интер" арендует игрока сборной Португалии
"Интер" планирует приобрести защитника "Саутгемптона" и сборной Португалии Седрика Соареша, сообщает Goal.
Миланский клуб арендует 27-летнего футболиста и сможет выкупить его по окончании сезона за 9,5 млн фунтов стерлингов. Сегодня, 25 января, Соареш пройдет медосмотр в "Интере".
Соареш перешел в "Саутгемптон" из "Спортинга" в 2015 году. В нынешнем сезоне он участвовал в 22 матчах, в которых отметился 1 голом и сделал 2 ассиста.
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