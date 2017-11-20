"Интер" – "Аталанта" - 2:0 (обзор)

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"Интер" – "Аталанта" - 2:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 13-го тура чемпионата Италии между "Интером" и "Аталантой" (2:0).

Видео: "Интер" – "Аталанта".

 

Не пропустите: Дубль Икарди принес "Интеру" победу над "Аталантой".  http://soccernews.ru

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