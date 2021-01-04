"Интер", "Аталанта" и "Ювентус" громят соперников, но лидирует все равно "Милан": все результаты 15 тура Серии А
Стали известны результаты всех матчей 15-го тура итальянской Серии А. Тур принес много голов, но большинство результатов были предсказуемы - все лидеры одержали свои очередные победы. Представляем итоги всех матчей 15-го тура Сирии А.
Результаты матчей:
"Интер" – "Кротоне" – 6:2
"Фиорентина" – "Болонья" – 0:0
"Специя" – "Верона" – 0:1
"Рома" – "Сампдория" – 1:0
"Парма" – "Торино" – 0:3
"Кальяри" – "Наполи" – 1:4
"Дженоа" – "Лацио" – 1:1
"Аталанта" – "Сассуоло" – 5:1
"Беневенто" – "Милан" – 0:2
"Ювентус" – "Удинезе" – 4:1
Турнирная таблица: "Милан" (37), "Интер" (36), "Рома" (30), "Наполи" (28), "Ювентус" (27), "Сассуоло" (26), "Аталанта" (25), "Верона" (23), "Лацио" (22), "Беневенто" (18), "Сампдория" (17), "Болонья" (16), "Удинезе" (15), "Фиорентина" (15), "Кальяри" (14), "Парма" (12), "Торино" (11), "Специя" (11), "Дженоа" (11), "Кротоне" (9).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17