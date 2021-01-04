"Интер", "Аталанта" и "Ювентус" громят соперников, но лидирует все равно "Милан": все результаты 15 тура Серии А

Стали известны результаты всех матчей 15-го тура итальянской Серии А. Тур принес много голов, но большинство результатов были предсказуемы - все лидеры одержали свои очередные победы. Представляем итоги всех матчей 15-го тура Сирии А.

Результаты матчей:



"Интер" – "Кротоне" – 6:2

"Фиорентина" – "Болонья" – 0:0

"Специя" – "Верона" – 0:1

"Рома" – "Сампдория" – 1:0

"Парма" – "Торино" – 0:3

"Кальяри" – "Наполи" – 1:4

"Дженоа" – "Лацио" – 1:1

"Аталанта" – "Сассуоло" – 5:1

"Беневенто" – "Милан" – 0:2

"Ювентус" – "Удинезе" – 4:1