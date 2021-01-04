"Интер", "Аталанта" и "Ювентус" громят соперников, но лидирует все равно "Милан": все результаты 15 тура Серии А

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"Интер", "Аталанта" и "Ювентус" громят соперников, но лидирует все равно "Милан": все результаты 15 тура Серии АСтали известны результаты всех матчей 15-го тура итальянской Серии А. Тур принес много голов, но большинство результатов были предсказуемы - все лидеры одержали свои очередные победы. Представляем итоги всех матчей 15-го тура Сирии А.

Результаты матчей:

"Интер" – "Кротоне" – 6:2
"Фиорентина" – "Болонья" – 0:0
"Специя" – "Верона" – 0:1
"Рома" – "Сампдория" – 1:0
"Парма" – "Торино" – 0:3
"Кальяри" – "Наполи" – 1:4
"Дженоа" – "Лацио" – 1:1
"Аталанта" – "Сассуоло" – 5:1
"Беневенто" – "Милан" – 0:2
"Ювентус" – "Удинезе" – 4:1

Турнирная таблица: "Милан" (37), "Интер" (36), "Рома" (30), "Наполи" (28), "Ювентус" (27), "Сассуоло" (26), "Аталанта" (25), "Верона" (23), "Лацио" (22), "Беневенто" (18), "Сампдория" (17), "Болонья" (16), "Удинезе" (15), "Фиорентина" (15), "Кальяри" (14), "Парма" (12), "Торино" (11), "Специя" (11), "Дженоа" (11), "Кротоне" (9).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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