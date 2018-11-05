"Интер" - "Барселона": анонс и прогноз матча на "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Барселона"

Стадион: "Джузеппе Меацца" (Милан)

Начало матча: 23:00 (мск)

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Две недели назад "Барселона" и "Интер" встречались на "Камп Ноу", отсутствие Лео Месси и победная серия "нерадзурри" добавляли интриги противостоянию до его начала, но на деле всё вышло слишком буднично. Каталонцы даже без своего лидера уверенно раскатали итальянского соперника, несмотря на то, что тот весьма неплохо оборонялся. Теперь "Интер" попытается взять реванш или хотя бы зацепиться за очки на своём поле.

После поражения на "Камп Ноу" команда Лучано Спаллетти одержала две сверхуверенных победы. "Интер", словно и не было матча в Барселоне, прошёлся катком сначала по "Лацио" в Риме (3:0), а затем разбил "Дженоа" дома (5:0). Вновь к матчу с каталонцами "нерадзурри" подходят в хорошей форме и с отличным настроением. Но поможет ли это "Интеру"? Не факт.

"Барселона" минувшие две недели тоже не скучала. Сначала каталонцы уничтожили "Реал" в Эль Класико (5:1), затем вымучили победу над скромным соперником в рамках Кубка Короля (1:0) и с трудом дожали "Райо Вальекано" в последнем туре Ла Лиги (3:2). Именно матч на "Вальекасе" продемонстрировал, что отсутствие Лео Месси всё же сказывается на команде - подопечные Эрнесто Вальверде с трудом создавали моменты и, по большому счёту, отскочили в Мадриде. Но в Милан Месси полетел, а значит, может выйти на поле.

Вряд ли Вальверду будет рисковать и ставить Лео в основу, но не исключено, что сам аргентинец продавит такое решение. Но "Интеру" не стоит подстраиваться под то, будет играть Лео или нет - "нерадзурри" нужен комплексный план по нейтрализации атаки соперника и собственной контригре. На "Камп Ноу" с ней были проблемы: "Барса" контролировала ход встречи и практически ничего не позволяла парням Спаллетти.

Интересные факты:

- "Барселона" не пропускает в 7 из 8 последних матчей в ЛЧ;

- "Барселона" выигрывает первый тайм и матч в 6 из 7 последних матчей в ЛЧ;

- "Барселона" забивает минимум дважды в 5 из 6 последних матчей в ЛЧ;

- "Интер" выиграл у "Барселоны" последний домашний матч (3:1);

- "Интер" выиграл пять домашних матчей подряд (три последних - всухую);

- Рафинья и Коутиньо играли за "Интер", для них возвращение на "Джузеппе Меацца" будет особенным;

- Икарди воспитывался в Ла Масии и новая встреча - шанс для Мауро напомнить о себе;

Ориентировочные составы:

"Интер": Ханданович - Врсалько, Де Врей, Шкриньяр, Асамоа - Весино, Брозович - Политано, Найнгголан, Перишич - Икарди

"Барселона": Тер Штеген - Роберто, Пике, Ленгле, Альба - Бускетс, Ракитич, Артур - Рафинья, Коутиньо, Суарес

Прогноз на матч "Интер" - "Барселона":

Букмекеры считают фаворитом матча "Барселону", даже несмотря на гостевой статус и отрыв в группе. На каталонцев предлагается коэффициент в районе 2.10. На "Интер" цифры значительно больше - 3.70, приблизительно столько же "стоит" и ничья. От "Интера" можно ждать более агрессивных действий, но позволит ли "Барселона" разгуляться сопернику?

Прогноз Soccernews - 1:2

Игорь Павелко | soccernews.ru

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