"Интер" - "Барселона": где и когда смотреть противостояние в Милане

В рамках 4 тура группового этапа Лиги Чемпионов миланский "Интер" на своём поле примет "Барселону". Команды встречались две недели назад и тогда каталонцы выиграли на "Камп Ноу" со счётом 2:0.

Теперь "нерадзурри" попытаются взять реванш или хотя бы зацепиться за очки. "Барса" лидирует в группе с 9 очками, "Интер" занимает второе место - 6 баллов. У "Тоттенхэма" и ПСВ, также представляющих этот квартет, по одному очку.

Начало матча во вторник, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча проведет отечественный телеканал "Матч Футбол 1".

В Украине игру покажет онлайн ресурс Oll TV, а в Латвии TV6.

В Италии матч можно будет посмотреть по Sky Sports Uno, а в Испании по Movistar Liga de Campeones 2.

В США игру можно будет увидеть на B/R Live.

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