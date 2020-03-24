"Интер" Бекхэма изменил эмблему для борьбы с коронавирусом

Теги интер майамидэвид бекхэмкоронавирус

"Интер" Бекхэма изменил эмблему для борьбы с коронавирусом

Американский клуб "Интер" Майами решил оригинальным способом помочь борьбе с пандемией коронавируса.

Команда из Флориды изменила собственную эмблему - теперь цапли на логотипе, которые ранее были расположены рядом друг с другом, разведены по сторонам.

Таким образом "Интер" призывает соблюдать дистанцию между людьми - это одно из основных требований, чтобы болезнь не распространялась.

Напомним, что совладельцем клуба является легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм.

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