"Интер" Бекхэма изменил эмблему для борьбы с коронавирусом
Американский клуб "Интер" Майами решил оригинальным способом помочь борьбе с пандемией коронавируса.
Команда из Флориды изменила собственную эмблему - теперь цапли на логотипе, которые ранее были расположены рядом друг с другом, разведены по сторонам.
Таким образом "Интер" призывает соблюдать дистанцию между людьми - это одно из основных требований, чтобы болезнь не распространялась.
Напомним, что совладельцем клуба является легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм.
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|М
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|1
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|34
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|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
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|9
|Коламбус Крю
|34
|36
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|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
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|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
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|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34