"Интер" – "Беневенто" - 2:0 (обзор)

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"Интер" – "Беневенто" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 26-го тура итальянской Серии А между "Интером" и "Беневенто".

Не пропустите: "Интер" в родных стенах обыграл "Беневенто". | http://soccernews.ru

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6 Сампдория 25 41
7 Милан 25 41
8 Аталанта 25 38
9 Торино 25 36
10 Удинезе 25 33
11 Болонья 26 33
12 Фиорентина 25 32
13 Дженоа 26 30
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15 Кальяри 25 25
16 Сассуоло 25 23
17 Кротоне 25 21
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19 Хеллас Верона 25 16
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