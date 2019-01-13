"Интер" - "Беневенто": видеотрасляция матча Кубка Италии
В матче 1/8 финала Кубка Италии "Интер" на своем поле сыграет с "Беневенто".
Матч состоится сегодня, 13 января, пройдет на стадионе "Сан-Сиро" и начнется в 20:00 мск.
Победитель матча в четвертьфинале сыграет с "Лацио".
В нынешнем сезоне "Интер" занимает третье место в Серии А, "Беневенто" занимает шестую позицию в Серии В.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|19
|39
|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8