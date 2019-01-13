"Интер" - "Беневенто": видеотрасляция матча Кубка Италии

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"Интер" - "Беневенто": видеотрасляция матча Кубка Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии "Интер" на своем поле сыграет с "Беневенто".

Матч состоится сегодня, 13 января, пройдет на стадионе "Сан-Сиро" и начнется в 20:00 мск.

Победитель матча в четвертьфинале сыграет с "Лацио".

В нынешнем сезоне "Интер" занимает третье место в Серии А, "Беневенто" занимает шестую позицию в Серии В.

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