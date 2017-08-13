"Интер" – "Бетис" - 1:0 (обзор)

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"Интер" – "Бетис" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между "Интером" и "Бетисом".

Не пропустите: Гол Икарди принёс "Интеру" победу в товарищеском матче с "Бетисом". | http://soccernews.ru

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3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
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