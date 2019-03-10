"Интер" без Икарди обыграл СПАЛ в Серии А

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"Интер" без Икарди обыграл СПАЛ в Серии А

В матче 27-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле обыграл СПАЛ со счетом 2:0. Победу миланцам принесли голы Политано и Гальярдини. После матча "Интер" занимает четвертое место в Серии А.

В других матчах "Сампдория" дома уступила "Аталанте", а "Торино" на выезде переиграл "Фрозиноне".

"Интер" – СПАЛ - 2:0 (0:0)
Голы: Политано, 67 - 1:0, Гальярдини, 77 - 2:0

"Интер": Ханданович, де Врей, Соареш, Далберт, Асамоа, Брозович (Кандрева, 42), Гальярдини, Политано (Валеро, 74), Жоау Мариу, Миранда (Раноккия, 46), Мартинес.

"Сампдория" – "Аталанта" - 1:2 (0:0)
Голы: Сапата, 50 - 0:1, Квальярелла, 67 (с пенальти) - 1:1, Госенс, 77 - 1:2

"Фрозиноне" – "Торино" - 1:2 (1:0)
Голы: Паганини, 42 - 1:0, Белотти, 56 - 1:1, Белотти, 77 - 1:2

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