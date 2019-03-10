"Интер" без Икарди обыграл СПАЛ в Серии А
В матче 27-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле обыграл СПАЛ со счетом 2:0. Победу миланцам принесли голы Политано и Гальярдини. После матча "Интер" занимает четвертое место в Серии А.
В других матчах "Сампдория" дома уступила "Аталанте", а "Торино" на выезде переиграл "Фрозиноне".
"Интер" – СПАЛ - 2:0 (0:0)
Голы: Политано, 67 - 1:0, Гальярдини, 77 - 2:0
"Интер": Ханданович, де Врей, Соареш, Далберт, Асамоа, Брозович (Кандрева, 42), Гальярдини, Политано (Валеро, 74), Жоау Мариу, Миранда (Раноккия, 46), Мартинес.
"Сампдория" – "Аталанта" - 1:2 (0:0)
Голы: Сапата, 50 - 0:1, Квальярелла, 67 (с пенальти) - 1:1, Госенс, 77 - 1:2
"Фрозиноне" – "Торино" - 1:2 (1:0)
Голы: Паганини, 42 - 1:0, Белотти, 56 - 1:1, Белотти, 77 - 1:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|26
|56
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|26
|47
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Лацио
|25
|41
|7
|Торино
|26
|41
|8
|Аталанта
|26
|41
|9
|Сампдория
|26
|39
|10
|Фиорентина
|26
|36
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|26
|31
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|27
|27
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|26
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|27
|21
|19
|Фрозиноне
|26
|17
|20
|Кьево
|27
|10