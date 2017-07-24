"Интер" благодаря голу Йоветича побеждает "Лион" на Международном кубке чемпионов

Заключительная встреча Международного кубка Чемпионов в китайской группе проходила в Нанкине, куда пожаловали итальянский "Интер" и французский "Лион". Для миланцев это была стартовая игра на турнире, для представителя Лиги 1 – первая и последняя. В тоже время для "ткачей" этот матч был более важен с игровой точки зрения, ведь уже вначале августа "Лион" возьмет старт в чемпионате Франции.

Как и ожидалось, оба наставника задействовали в матче ряд новичков. Так в составе "нерадзурри" с первых минут на поле появился плеймейкер Борха Валеро. Французы задействовали со старта сразу трио новичков – Марсал, Траоре, Мариано. А Менди вышел по ходу первого тайма.

Первый тайм прошел в очень спокойном темпе. Команды крайне редко били по воротам, а количество ударов в створ и вовсе можно было сосчитать на пальцах одной руки.

В течение первых 20 минут двумя дальними ударами отметился Траоре – мяч в обоих случаях полетел далеко от створа ворот. "Интер" в большей степени оборонялся, уповая на редкие выпады.

Потенциально опасный эпизод случился на 24-й минуте. Голкипер миланского клуба Ханданович ошибся при выносе мяча из штрафной площади, сферу перехватил Дардер и сразу пробил по воротам метров с 30-ти, однако удар вышел много выше ворот.

Немного активнее команды провели концовку тайма, проверив надежность вратарей дальними ударами. Но как в первом случае после выстрела Траоре, так и во втором, когда пробивал Гальярдини, голкиперы были начеку.

В перерыве наставники обеих команд значительно перекроили свои составы. Но если у "Лиона" вышедшие футболисты нисколько не усилили игру, то вот "Интер" стал смотреться куда интереснее. В первую очередь миланцы активизировались впереди благодаря индивидуальным действиям лидера атак Перишича, а также вернувшегося из аренды Йоветича. Именно эти двое и задавали тон в команде Лучано Спалетти.

Именно Йоветич мог открывать счет на 53-й минуте. На подступах к штрафной Стеван взял игру на себя, прошел вдоль ворот, обыграв по пути троих защитников и метров с 15 выстрелил по воротам, но Горжелен спас "Лион" от гола. А через 4 минуты Йоветич вывел к воротам Габриэла, но Алмейда не реализовал выход один на один, не сумев переиграть голкипера "ткачей".

У французов после перерыва мало что получалось, но один удар в створ они все же записали в свой актив. Мемфис Депай с линии штрафной целил в левый угол, но Паделли перевел мяч на угловой.

А на 74-й минуте случился ключевой момент в матче. Игроки "Лиона" потеряли мяч на своей половине поля, тут же партнеры бросили Жоау Мариу по правому флангу, откуда последовал пас в район одиннадцатиметровой отметки. А там, никем неприкрытый Йоветич, уверенно переправил мяч в практически пустые ворота – 1:0.

Оставшаяся часть матча прошла без особой остроты у ворот. "Интер" ничего не позволил сделать сопернику, мастерски доведя встречу до победы.

"Интер" – "Лион" – 1:0

Гол: Йоветич, 74.

"Интер": Ханданович (Паделли, 46), Миранда (Раноккия, 67), Нагатомо (Шкриньяр, 46), Мурильо (Вальетти, 46), Д’Амброзио, Борха (Брозович, 67), Кандрева (Кондогбиа, 46), Жоау Мариу (Биабиани, 88), Гальярдини (Перишич, 46), Эдер (Йоветич, 46), Пинамонти (Габриэл, 46).

"Лион": Лопеш (Горжелен, 46), Морель, Марсело (Диакаби, 46), Рафаэл (Тете, 46), Марсал (Менди, 31; Н’Кулу, 60), Дардер (Ферри, 60), Тусар (Гренье, 60), Депай (Маммана, 67), Фекир (Уссем, 46), Траоре (Маолида, 46), Мариано (Гуйри, 46).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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