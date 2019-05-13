"Интер" близок к договоренности с Конте

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"Интер" близок к договоренности с Конте

"Интер" близок к подписанию контракта с Антонио Конте.

Как сообщает Sky Sport Italia, руководство клуба уже согласовало с тренером четырехлетний контракт. Отмечается, что сторонам осталось уладить финансовую сторону сделки.

Последним местом работы Конте был "Челси", который он покинул летом 2018 года. Напомним, что при нем "синие" выиграли чемпионат и кубок Англии.

"Интер" сейчас возглавляет Лучано Спаллетти, занявший свой пост летом 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

В текущем сезоне "Интер" ведет борьбу за попадание в Лигу Чемпионов. За три тура до конца "нерадзурри" занимают четвертое место.

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