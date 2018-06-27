"Интер" близок к еще одному крупному трансферу

Полузащитник "Сассуоло" Маттео Политано близок к переходу в "Интер", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб согласовал аренду футболиста в правом выкупа за 25 миллионов евро. При этом в "Сассуоло" перейдут молодые игроки "Интера" – полузащитник Габриэле Заппа и форвард Давиде Мерола.

В борьбе за Политано "Интер" сумел опередить "Милан" и "Наполи".

В минувшем сезоне 24-летний Политано провел 39 матчей за "Сассуоло", забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

Напомним, что ранее "Интер" купил полузащитника "Ромы" Раджу Наингголана.

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