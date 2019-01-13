"Интер" близок к оформлению первого зимнего трансфера

Теги интер миланудинезеродриго де пауль

"Интер" близок к оформлению первого зимнего трансфера

"Интер" близок к приобретению аргентинского полузащитника "Удинезе" Родриго де Пауля, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, миланский клуб готов заплатить за аргентинца 15 миллионов евро, а также отдать нескольких молодых игроков. "Удинезе" хочет получить за де Пауля 25 миллионов евро, но в "Интере" надеются оформить сделку на своих условиях.

В нынешнем сезоне 24-летний де Пауль провел за "Удинезе" 19 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три голевых паса. Ранее он играл за "Расинг" и "Валенсию". За сборную Аргентины сыграл три матча. 

Не пропустите: "Арсенал" назвал "Ювентусу" цену на Рэмси в зимнее трансферное окно. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: полузащитник "Спартак" перешел в "Крылья Советов"

Официально: полузащитник "Спартак" перешел в "Крылья Советов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 19 53
2 Наполи Наполи 19 44
3 Интер Милан Интер Милан 19 39
4 Лацио Лацио 19 32
5 Милан Милан 19 31
6 Рома Рома 19 30
7 Сампдория Сампдория 19 29
8 Аталанта Аталанта 19 28
9 Торино Торино 19 27
10 Фиорентина Фиорентина 19 26
11 Сассуоло Сассуоло 19 25
12 Парма Парма 19 25
13 Кальяри Кальяри 19 20
14 Дженоа Дженоа 19 20
15 Удинезе Удинезе 19 18
16 СПАЛ СПАЛ 19 17
17 Эмполи Эмполи 19 16
18 Болонья Болонья 19 13
19 Фрозиноне Фрозиноне 19 10
20 Кьево Кьево 19 8
Полная таблица

топ-5 тегов