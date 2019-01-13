"Интер" близок к оформлению первого зимнего трансфера

"Интер" близок к приобретению аргентинского полузащитника "Удинезе" Родриго де Пауля, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, миланский клуб готов заплатить за аргентинца 15 миллионов евро, а также отдать нескольких молодых игроков. "Удинезе" хочет получить за де Пауля 25 миллионов евро, но в "Интере" надеются оформить сделку на своих условиях.

В нынешнем сезоне 24-летний де Пауль провел за "Удинезе" 19 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три голевых паса. Ранее он играл за "Расинг" и "Валенсию". За сборную Аргентины сыграл три матча.

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