"Интер" близок к подписанию Алонсо

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"Интер" близок к подписанию Алонсо

Защитник "Челси" Маркос Алонсо близок к уходу из клуба.

По сведениям The Telegraph, наставник "аристократов" Фрэнк Лэмпард не рассчитывает на футболиста, поэтому готов с ним расстаться в январе.

Сообщается, что арендовать 29-летнего игрока с правом выкупа хочет "Интер". Контракт Алонсо с "Челси" действует до лета 2023 года.

В текущем сезоне Алонсо принял участие в 14 играх, в которых забил один гол и отдал три ассиста.

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