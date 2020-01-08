"Интер" близок к подписанию Алонсо
Защитник "Челси" Маркос Алонсо близок к уходу из клуба.
По сведениям The Telegraph, наставник "аристократов" Фрэнк Лэмпард не рассчитывает на футболиста, поэтому готов с ним расстаться в январе.
Сообщается, что арендовать 29-летнего игрока с правом выкупа хочет "Интер". Контракт Алонсо с "Челси" действует до лета 2023 года.
В текущем сезоне Алонсо принял участие в 14 играх, в которых забил один гол и отдал три ассиста.
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