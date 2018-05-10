"Интер" близок к подписанию двух первых новичков

Миланский "Интер" близок к подписанию двух своих первых новичков в летнее трансферное окно, информирует La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, игроками "нерадзурри" должны стать защитники Квадво Асамоа ("Ювентус") и Стефан де Врей ("Лацио"). Оба достанутся миланскому гранду совершенно бесплатно, так как по окончанию текущего сезона они получат статус свободных агентов.

Напомним, "Интер" нацелился на хавбека "Реала". | soccernews.ru