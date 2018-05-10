"Интер" близок к подписанию двух первых новичков
Миланский "Интер" близок к подписанию двух своих первых новичков в летнее трансферное окно, информирует La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, игроками "нерадзурри" должны стать защитники Квадво Асамоа ("Ювентус") и Стефан де Врей ("Лацио"). Оба достанутся миланскому гранду совершенно бесплатно, так как по окончанию текущего сезона они получат статус свободных агентов.
Напомним, "Интер" нацелился на хавбека "Реала". | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бельерин прокомментировал свое будущее в "Арсенале"
-
РФС отказал трем клубам в лицензии на следующий сезон
-
Черчесов назвал главную цель сборной России на ЧМ-2018
-
Спаллетти: "Нас ждет непростой матч с "Сассуоло, полуфинал, в котором мы должны победить"
-
Конте рассказал, как он относится к своему возможному увольнению
-
Ключевой защитник "Интера" вернулся в строй
-
Зидан считает, что Роналду и Неймар смогут играть вместе
-
"Милан" может пригласить Сарри
-
Рейнгольд: "Черчесов упёрся, как баран"
-
"Атлетико" определился с пятым кандидатом на замену Гризманна
-
"Ювентус" готов продать Игуаина
-
"Бавария" объявила о продлении контрактов с Роббеном и Рафиньей
-
УЕФА отклонила апелляцию на дисквалификацию Симеоне
-
"Хоффенхайм" интересуется хавбеком молодёжной сборной Германии
-
Моуринью определился с заменой для Мартиаля
-
Куртуа рискует пропустить финал Кубка Англии
-
Президент РФПЛ назвал город, который примет матч за Суперкубок России
-
"Арсенал" нацелился на защитника ПСЖ
-
Черчесов назначил капитана сборной России на ЧМ-2018
-
"Валенсия" определилась со стоимостью Родриго
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|36
|91
|2
|Наполи
|36
|85
|3
|Рома
|36
|73
|4
|Лацио
|36
|71
|5
|Интер Милан
|36
|69
|6
|Милан
|36
|60
|7
|Аталанта
|36
|59
|8
|Фиорентина
|36
|57
|9
|Сампдория
|36
|54
|10
|Торино
|36
|48
|11
|Дженоа
|36
|41
|12
|Сассуоло
|36
|40
|13
|Болонья
|36
|39
|14
|СПАЛ
|36
|35
|15
|Кьево
|36
|34
|16
|Кротоне
|36
|34
|17
|Удинезе
|36
|34
|18
|Кальяри
|36
|33
|19
|Хеллас Верона
|36
|25
|20
|Беневенто
|36
|18