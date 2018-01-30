"Интер" близок к подписанию хавбека "Сельты"

Теги интер милансельта вигостанислав лоботка

"Интер" близок к подписанию хавбека "Сельты"Миланский "Интер" близок к подписанию полузащитника виговской "Сельты" Станислава Лоботки, информирует Radio Galega.

По сведениям источника, трансфер 23-летнего хавбека "небесных" может обойтись "нерадзурри" в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лоботка сыграл в 24 матчах за "Сельту", однако результативными действиями в них ему отметиться не удалось.

Напомним, "Интер" отклонил щедрое предложение по Шкриньяру от европейского топ-клуба. | soccernews.ru

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