"Интер" близок к подписанию хавбека "Сельты"

Миланский "Интер" близок к подписанию полузащитника виговской "Сельты" Станислава Лоботки, информирует Radio Galega.

По сведениям источника, трансфер 23-летнего хавбека "небесных" может обойтись "нерадзурри" в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лоботка сыграл в 24 матчах за "Сельту", однако результативными действиями в них ему отметиться не удалось.

Напомним, "Интер" отклонил щедрое предложение по Шкриньяру от европейского топ-клуба. | soccernews.ru