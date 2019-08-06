"Интер" близок к подписанию игрока "Барселоны"

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"Интер" близок к подписанию игрока "Барселоны"

Миланский "Интер" возобновил интерес к полузащитнику "Барселоны" Артуро Видалю, сообщает итальянская пресса.

Клубы ведут переговоры об аренде чилийского хавбека и уже практически пришли к договорённости о трансфере.

На подписании 32-летнего футболиста настаивает главный тренер "Интера" Антонио Конте, который хорошо знаком с игроком по совместной работе в "Ювентусе".

В прошлом сезоне Видаль сыграл за "Барселону" 53 матча, забил 3 гола и сделал 7 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

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