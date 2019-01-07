"Интер" близок к подписанию контракта с лидером "Атлетико"

Уругвайский защитник "Атлетико" Диего Годин может перебраться в "Интер", сообщает Football Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб согласовал с футболистом условия двухлетнего контракта с возможностью продления еще на год. Зарплата уругвайца в "Интере" составит шесть миллионов евро.

Напомним, что контракт Година с "Атлетико" истекает через полгода, но мадридский клуб все еще надеется продлить с ним соглашение.

Таким образом, уругваец может достаться "Интеру" бесплатно, но клубу придется заплатить агентам игрока пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне 32-летний Годин провел за "Атлетико" 18 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал один голевой пас.

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