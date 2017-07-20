"Интер" близок к подписанию Ковачича

Миланский "Интер" намерен подписать полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича.

Как сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио, миланский клуб уже провел соответствующие переговоры с агентом 23-летнего хорвата.

В минувшем сезоне Ковачич сыграл за "Реал" 27 матчей в чемпионате Испании, забив гол и отдав три результативные передачи.

Напомним, что Ковачич играл за "Интер" с 2013 по 2015 год.

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