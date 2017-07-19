"Интер" близок к подписанию Мартиаля

Теги интер миланманчестер юнайтедантони мартиаль

"Интер" близок к подписанию Мартиаля"Интер" встретился с агентами нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля.

Как сообщает Sky Sport Italia, форвард уже дал согласие на переход на правах аренды.

Ожидается, что сделка будет завершена, если "Интер" получит согласие "МЮ".

Ранее сообщалось, что Мартиаль может стать частью сделки по трансферу Ивана Перишича в "МЮ".  | http://soccernews.ru

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