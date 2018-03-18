"Интер" близок к подписанию опытного защитника

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"Интер" близок к подписанию опытного защитника

Голландский защитник "Лацио" Стефан де Врей летом перейдет в "Интер", сообщает Calciomercato. 

По сведениям издания, футболист подпишет контракт с миланским клубом в ближайшие дни. Его зарплата в стане "нерадзурри" составит 3,5 миллиона евро в год. Голландец достанется "Интеру" бесплатно, так как летом завершится его контракт с "Лацио".

Ранее сообщалось, что 26-летний де Врей также входит в сферу интересов "Барселоны".

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