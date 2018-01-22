"Интер" близок к подписанию своего второго новичка в январе
Миланский "Интер" близок к подписанию своего второго новичка в текущее трансферное окно, информирует El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, уже сегодня "нерадзурри" должны будут объявить о подписании полузащитника каталонской "Барселоны" Рафиньи Алькантары. 24-летний хавбек уже прошел успешно медобследование в своем новом клубе.
Напомним, вчера "Интер" сыграл вничью с "Ромой". | soccernews.ru
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|20
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|Атлетико Мадрид
|20
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|3
|Валенсия
|20
|40
|4
|Реал Мадрид
|19
|35
|5
|Вильярреал
|20
|34
|6
|Севилья
|20
|32
|7
|Сельта Виго
|20
|28
|8
|Эйбар
|20
|28
|9
|Хетафе
|20
|27
|10
|Жирона
|20
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|20
|26
|13
|Леганес
|19
|25
|14
|Эспаньол
|20
|24
|15
|Реал Сосьедад
|20
|23
|16
|Алавес
|20
|19
|17
|Леванте
|20
|18
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|20
|16
|19
|Лас Пальмас
|20
|14
|20
|Малага
|20
|12