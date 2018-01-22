"Интер" близок к подписанию своего второго новичка в январе

Теги интер миланбарселонарафинья алькантара

"Интер" близок к подписанию своего второго новичка в январеМиланский "Интер" близок к подписанию своего второго новичка в текущее трансферное окно, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, уже сегодня "нерадзурри" должны будут объявить о подписании полузащитника каталонской "Барселоны" Рафиньи Алькантары. 24-летний хавбек уже прошел успешно медобследование в своем новом клубе.

Напомним, вчера "Интер" сыграл вничью с "Ромой". | soccernews.ru

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