"Интер" близок к подписанию троих топ-футболистов

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"Интер" близок к подписанию троих топ-футболистов

Миланский "Интер" находится на завершающей стадии переговоров по трансферам сразу троих топ-футболистов.

По информации La Gazzetta dello Sport, в ближайшее время состав "нерадзурри" пополнят полузащитник Артуро Видаль, а также нападающие Эдин Джеко и Ромелу Лукаку.

Сколько итальянский клуб заплатит за чилийца, пока неизвестно. Приобретения боснийца и бельгийца обойдутся "Интеру" в 20 и 80 миллионов евро соответственно.

Проблемы могут возникнуть только с переходом Джеко. "Рома" не хочет его продавать, пока не найдёт достойную замену.

Не пропустите: Лукаку прилетел в Милан. Бельгиец переходит в "Интер". | http://soccernews.ru
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