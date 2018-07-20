"Интер" близок к подписанию защитника "Атлетико"

Теги интер миланатлетико мадридсиме врсалько

"Интер" близок к подписанию защитника "Атлетико"Миланский "Интер" близок к подписанию защитника мадридского "Атлетико" Симе Врсалько, информирует Football Italia.

По сведениям источника, 26-летний бек отправится на "Джузеппе Меацца" в аренду, стоимость которой будет равняться 6-ти миллионам евро, на один год. По ее окончании "нерадзурри" смогут выкупить контракт хорвата за 25 миллионов евро.

Напомним, "Валенсия" намерена перехватить трансферную цель "Интера". | soccernews.ru

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