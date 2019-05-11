"Интер" близок к подписанию защитника "Манчестер Сити"

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"Интер" близок к подписанию защитника "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Данило, скорее всего, продолжит карьеру в "Интере", сообщает итальянская пресса.

Ранее утверждалось, что сумма трансфера составит 20-22 миллиона евро, а бразилец заключит с "нерадзурри" контракт до 2023 года с окладом около 4 миллионов за сезон.

Для завершения сделки осталось получить одобрение от будущего главного тренера миланской команды Антонио Конте.

Данило выступает за "Сити" с 2017 года, сыграл 59 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Его соглашение с "горожанами" рассчитано до 2022 года.

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