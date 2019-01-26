"Интер" близок к подписанию защитника "Саутгемптона"

"Интер"почти договорился о подписании игрока "Саутгемптона" Седрика Суариша, утверждает Le Figaro.

Миланский клуб арендует 27-летнего португальца до конца сезона за 500 тысяч евро. У них будет возможность выкупить права на игрока за 11 миллионов евро.

Сариш перешел в "Саутгемптон" в 2017 году за 6,5 миллиона евро.

В текущем сезоне игрок участвовал в 18 матчах и забил один мяч.

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