"Интер" близок к покупке хавбека "Аталанты"

Хавбек "Аталанты" Йосип Иличич, скорее всего, продолжит карьеру в "Интере".

Как сообщает Football Italia, "нерадзурри" заплатит за футболиста 15 миллионов, а также включит в сделку двух игроков из молодежной команды.

Отметим, что трансфер может быть официально оформлен уже на следующей неделе.

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