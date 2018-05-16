"Интер" близок к покупке хавбека "Аталанты"

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"Интер" близок к покупке хавбека "Аталанты"

Хавбек "Аталанты" Йосип Иличич, скорее всего, продолжит карьеру в "Интере".

Как сообщает Football Italia, "нерадзурри" заплатит за футболиста 15 миллионов, а также включит в сделку двух игроков из молодежной команды.

Отметим, что трансфер может быть официально оформлен уже на следующей неделе.

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