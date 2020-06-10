"Интер" близок к покупке "нового Пирло"
"Интер" в ближайшее время может купить полузащитника "Брешии" Сандро Тонали, сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям издания, миланский клуб практически договорился о переходе футболиста, которого называют "новым Андреа Пирло", за 30 миллионов евро. Эта сумма может возрасти еще на несколько миллионов за счет бонусов.
Ранее президент "Брешии" Массимо Челлини рассказал, что он отклонил предложение по Тонали от "Барселоны", которая была готова заплатить за него 65 миллионов евро и отдать двух игроков.
В нынешнем сезоне 20-летний Тонали провел за "Брешию" 24 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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