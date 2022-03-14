"Интер" близок к повторению серии 18-летней давности

Фото твиттер "Интера"

Миланский "Интер" пять раз подряд сыграл вничью в гостевых матчах чемпионата Италии.

Как сообщает Opta, для "нерадзурри" это первая такая серия с декабря 2004 года.

Почти 18 лет назад у "Интера" было шесть ничьих кряду на выезде. Команду тогда тренировал Роберто Манчини.

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