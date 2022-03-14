"Интер" близок к повторению серии 18-летней давности
Фото твиттер "Интера"
Миланский "Интер" пять раз подряд сыграл вничью в гостевых матчах чемпионата Италии.
Как сообщает Opta, для "нерадзурри" это первая такая серия с декабря 2004 года.
Почти 18 лет назад у "Интера" было шесть ничьих кряду на выезде. Команду тогда тренировал Роберто Манчини.
Не пропустите: "Интер" в компенсированное время вырвал ничью в матче с "Торино". | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Бруну Фернандеш рискует пропустить матч с "Атлетико": названа причина
-
Промес сравнялся с Тихоновым по голам в чемпионате России
-
"Барселона" побила рекорд "Реала" в Ла Лиге
-
В "Динамо" прокомментировали будущее Шварца
-
"Интер" близок к повторению серии 18-летней давности
-
Хунтелаар получил административную должность в "Аяксе"
-
"Спартак" потроллил судей матча с "Краснодаром"
-
Роналду за матч с "Тоттенхэмом" забил больше голов, чем Месси за весь сезон Лиги 1
-
Черчесов оценил выступления "Ференцвароша"
-
Ди Мария может вернуться в бывший клуб
-
Зарема жёстко раскритиковала судейство после матча "Спартак" - "Краснодар"
-
"Рома" нацелилась на защитника "Барселоны"
-
"Герта" назвала имя нового главного тренера
-
Отец Месси работает над возвращением сына в "Барселону"
-
Главные новости дня: 13 марта
-
Реабилитация ПСЖ, осечки "Лилля" и "Монако": все результаты 28-го тура Лиги 1
-
"Барселона" разгромила "Осасуну" в матче Ла Лиги
-
"Интер" в компенсированное время вырвал ничью в матче с "Торино"
-
"Марсель" разгромил "Брест" в Лиге 1
-
Осечки "Баварии" и "Байера", успехи "РБ Лейпцига" и Дортмунда: все результаты 26-го тура Бундеслиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17