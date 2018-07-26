"Интер" близок к приобретению финалиста ЧМ-2018

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"Интер" близок к приобретению финалиста ЧМ-2018

Хорватский защитник "Атлетико" Симе Врсалько, скорее всего, перейдет в "Интер", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы практически договорились о его трансфере. Миланский клуб арендует футболиста за 8 миллионов евро, с обязательством выкупа его трансфера через год за 17 миллионов евро.

26-летний Врсалько ранее уже играл в Италии за "Дженоа" и "Сассуоло". Несколько недель назад он в составе сборной Хорватии дошел до финала Чемпионата Мира-2018, где уступил Франции (2:4).

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